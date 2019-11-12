Ягудин: по поводу разговоров «Лёша — ловелас» — этого ничего не было

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал про сложности в отношениях со своей супругой Татьяной Тотьмяниной.
Пара поженилась в феврале 2016 года. В период отношений с Тотьмяниной Ягудин завёл непродолжительный роман с на тот момент солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой.
«В любовь не верю. Я считаю, что любовь — это просто слово. Можно было назвать любовь любым словом: шкаф, пихта и так далее. Я верю в какое-то такое состояние. Я не верю в любовь с первого взгляда, но я верю в состояние, когда тебе комфортно или некомфортно.
Признаюсь ли жене в любви? А что делать! Не обижается ли Таня? Она приблизительно такая же. Вы понимаете, мы прожили уже 12 лет вместе, и если бы мы по таким пустякам смотрели в разных направлениях, то в конечном итоге это вылилось бы, может быть, в какие-то конфликты.
Я то уходил, то возвращался, а она оставалась и принимала? Давайте поменяем ход истории: не только она меня принимала, но и я её принимал. И по поводу этих разговоров «Лёша — ловелас» и так далее — этого ничего не было. Ну, Савельева — это понятно. Но и Таня уходила. Так что не только я уходил и возвращался», — цитирует Ягудина телеканал «Мир 24».
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