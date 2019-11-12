Фесикова: мне говорят: старая, что ты мучаешься?

Серебряный призёр Олимпийских игр 29-летняя российская пловчиха Анастасия Фесикова призналась, что после чемпионата мира в Кванджу ей нужно было время, чтобы прийти в себя.

«Этот чемпионат мира был самым тяжёлым в моей карьере. Результат, который я показала, это не то, на что была готова. Я плыла быстрее в сезоне и ехала в полной готовности. По какой причине не получилось, я не понимаю, но именно на этом чемпионате мира я увидела, как люди улыбаются тебе в глаза, когда выигрываешь, и как не замечают тебя, когда ты не попадаешь в финал.



Я видела это, и уверена, каждый спортсмен через это проходит. Это закалило меня и дало силы тренироваться. Хотя, скажу честно, поначалу всё это сильно подбило. Выходить из этого состояния было непросто. В такой ситуации в тебя перестают верить, говорят: ну всё, старая, что бороться? Не получится, что ты мучаешься?



Безусловно, это подстёгивает, заставляет тебя мобилизоваться, но все мы живые люди и такое очень обидно. Хотелось окунуться после чемпионата мира в другие эмоции. А где их черпать? Конечно, в семье. Уверена, был бы рядом сын, всё сложилось бы иначе. Ребёнок — это такой заряд эмоций, что забываешь обо всём и тогда ты можешь свернуть горы. В общем, постепенно пришла в себя, отдохнула, мы провели мастер-классы и начали подготовку к новому сезону», — цитирует Фесикову РИА «Новости».

Фесикова — чемпионка мира 2011 года, четырёхкратная чемпионка Европы.