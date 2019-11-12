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Ягудин обвинил СМИ в искусственном создании его конфликта с Плющенко

Ягудин обвинил СМИ в искусственном создании его конфликта с Плющенко
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у него не было конфликта с соотечественником Евгением Плющенко. По словам Ягудина, информацию о конфликтах раздували СМИ.

«В плане спорта Женя — это камень, не побоюсь этого слова, гений. Он реальный профи. И он доказывал это не просто раз выйдя и обыграв кого-то, а на протяжении многих лет. Это очень сложно — быть на Олимпиаде первым, потом вторым, потом опять в командном зачёте. Он крутой спортсмен. Мы с ним любили соревноваться, нам нравились эти сражения, эти войны. Тот конфликт, который был в умах людей, — это всё было искусственно создано СМИ», — приводит слова Ягудина ТРК «Мир».

Считается, что конфликт у спортсменов возник в 1998 году, когда Ягудин ушёл от тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

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