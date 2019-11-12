Тарасова: четверные прыжки в короткой программе у женщин пойдут на пользу всем
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешить четверные прыжки в короткой программе в женском одиночном катании.
«Четверные прыжки в короткой программе у девушек? Это и моё предложение тоже. Конечно, я за. Можно сказать, выступаю инициатором, потому что считаю, что это большая несправедливость, когда мужчинам разрешили, а девушкам — нет. Мы были первыми и будем ими.
И Евгений Плющенко, и Тимоти Гейбл стали прыгать в короткой программе четверные прыжки. А девочкам почему не разрешили? Считаю, это пойдёт на пользу не только нам, но это важно как для честности правил, так и для развития фигурного катания», — цитирует Тарасову Sport24.
Мишин прокомментировал идею разрешить четверные в короткой программе у женщин
ФФККР предложила разрешить четверные прыжки в короткой программе фигуристок
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