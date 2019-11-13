Мишина и Галлямов выиграли четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию

На четвёртом этапе Кубка России в Казани завершились соревнования среди спортивных пар. По итогам короткой и произвольной программ победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их итоговая оценка составила 211,40 балла.



Дуэт Полина Костюкович/Дмитрий Ялин стал вторым (195,95). Бронзовую награду завоевали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (190,55). Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, которые после короткой программы занимали третье место, снялись с соревнований.



Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Пары. Итоговое положение



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 211,40

2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,95

3. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 190,55

4. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 169,15

5. Софья Бузаева/Никита Рахманин – 151,00

6. Наталья Хабибулина/Илья Княжук – 141,38

7. Августа-Анастасия Евсеева/Роман Запорожец – 141,13.