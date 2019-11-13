Мишина и Галлямов выиграли четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию

На четвёртом этапе Кубка России в Казани завершились соревнования среди спортивных пар. По итогам короткой и произвольной программ победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их итоговая оценка составила 211,40 балла.
Дуэт Полина Костюкович/Дмитрий Ялин стал вторым (195,95). Бронзовую награду завоевали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (190,55). Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, которые после короткой программы занимали третье место, снялись с соревнований.
Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Пары. Итоговое положение
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 211,40
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,95
3. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 190,55
4. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 169,15
5. Софья Бузаева/Никита Рахманин – 151,00
6. Наталья Хабибулина/Илья Княжук – 141,38
7. Августа-Анастасия Евсеева/Роман Запорожец – 141,13.
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