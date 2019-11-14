Самарин признался, что хотел перенять весёлое сумасшествие Джокера

Российский фигурист Александр Самарин рассказал о новом показательном номере, который он представил на этапе Гран-при во Франции. Там Самарин предстал в образе Джокера из фильма Тодда Филлипса.

«В последнем фильме Джокер, конечно, серьёзно отличается от того, к чему все давно привыкли. Перенять его пластику — такой задачи перед собой я не ставил. Для меня куда важнее был его собирательный образ.

Неконтролируемые страдания униженной личности, уязвимость, агрессия? Всё это плюс весёлое сумасшествие. И не только. Джокер действительно цепляет за живое.

Улыбка? Я работаю над этим вопросом. И сейчас, мне кажется, улыбка стала проскакивать чаще. Я уверен, что способность всё больше и больше раскрываться на льду и дарить улыбки придёт с опытом. Пока я действительно стараюсь добиться полной концентрации, хотя и стараюсь визуально это не так сильно демонстрировать», — цитирует Самарина ТАСС.