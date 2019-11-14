Жена Плющенко заплатит 1,5 млн за информацию о людях, угрожавших сыну

Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская объявила денежное вознаграждение за поимку злоумышленников, угрожавших их сыну Александру.

«Жду часа расплаты! 1,5 миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов. Деньги завтра им передам в сейф. Анонимность гарантирую!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале «Голубь мира».

Ранее сообщалось, что Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек. По словам Рудковской, угрозы поступали от сектантов. Кроме того злоумышленники вымогали у семьи деньги.

Жена Плющенко: угрозы нам поступали от сектантов