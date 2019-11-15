Самарин последним представит произвольную программу на Гран-при России

Стал известен порядок выхода на лёд фигуристов в произвольной программе на пятом этапе Гран-при в Москве. В короткой программе три первых места заняли российские спортсмены — Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов соответственно.

В произвольной программе Алиев выступит 10-м, Игнатов — 11-м, а Самарин — последним, 12-м.

Фигурное катание. Гран-при России.

Мужчины. Произвольная программа. Порядок выхода на лёд

1. Владимир Литвинцев (Азербайджан).

2. Даниэль Самохин (Израиль).

3. Алексей Красножон (США).

4. Морис Квителашвили (Грузия).

5. Михал Бржезина (Чехия).

6. Кадзуки Томоно (Япония).

7. Сёма Уно (Япония).

8. Нам Нгуен (Канада).

9. Денис Васильев (Латвия).

10. Дмитрий Алиев (Россия).

11. Макар Игнатов (Россия).

12. Александр Самарин (Россия).

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 16 ноября.