Самарин получил надбавку 5,09 балла за каскад — это лучший результат в истории

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве, набрав 92,81 балла. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев (90,64). Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов (87,54).

Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп и получил надбавку по шкале GOE в 5,09 балла. Это самая высокая надбавка за каскад в истории мужского катания, информирует Sports.ru.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 16 ноября. Гран-при России завершится 17 ноября.

Напомним, уже известен порядок выхода на лёд фигуристов в произвольной программе. Алиев выступит 10-м, Игнатов — 11-м, а Самарин — последним, 12-м.