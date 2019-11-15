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Самарин получил надбавку 5,09 балла за каскад — это лучший результат в истории

Самарин получил надбавку 5,09 балла за каскад — это лучший результат в истории
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве, набрав 92,81 балла. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев (90,64). Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов (87,54).

Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп и получил надбавку по шкале GOE в 5,09 балла. Это самая высокая надбавка за каскад в истории мужского катания, информирует Sports.ru.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 16 ноября. Гран-при России завершится 17 ноября.

Напомним, уже известен порядок выхода на лёд фигуристов в произвольной программе. Алиев выступит 10-м, Игнатов — 11-м, а Самарин — последним, 12-м.

Российские фигуристы заняли три первых места в короткой программе в Москве
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