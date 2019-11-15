Кацалапов: у нас с Синициной гораздо больше соперников, чем Пападакис и Сизерон

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал прокат ритмического танца на этапе Гран-при в Москве.

«Мы в целом довольны сегодняшним прокатом. Было очень круто кататься дома: родные стены помогают, зрители поддерживают. Никаких лишних мыслей, полное удовольствие – на льду только мы вдвоём. Ты просто катаешься и кайфуешь. Мы откатались без видимых ошибок, но улучшать катание можно бесконечно, так что это на 100% не наш максимум. На тренировках некоторые моменты получаются намного луче, шире и мощнее. Будем работать, а сейчас выдохнем и будем готовиться к произвольному танцу. Нам нужно настроиться и побороть самих себя, потому что в Шанхае не всё вышло так, как мы хотели. Но мы настроены позитивно и постараемся выступить лучше.

Нас называют основными конкурентами Пападакис и Сизерона? Приятно, но они ошибаются. Соперников очень много, гораздо больше, чем одни лишь французы. Мы прикладываем все усилия, чтобы удержаться на этом уровне и подняться ещё выше. На уровне разговоров в спорте ничего не решается. Надо выходить и всё доказывать на льду. Если ты лучший, то можно надеяться на хорошие оценки. Если ты что-то не сделал, то тебя обойдут. Всё очень просто. На нас разговоры никак не влияют, мы это не читаем, не слушаем и просто обходим стороной», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.