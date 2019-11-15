Безупречный прокат короткой программы Медведевой на Гран-при в Москве. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева не допустила ошибок в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Двукратная чемпионка мира и Европы захватила лидерство, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.

Евгения начала свою программу с каскада тройной флип — тройной тулуп, затем прыгнула двойной аксель и тройной риттбергер. Все прыжки были исполнены безупречно, за что фигуристка получила большие надбавки от судей. Непрыжковые элементы также были оценены на четвёртый уровень сложности, а за компоненты Евгения, единственная из участниц, получила сразу три «девятки». Даже в оценке за технику Медведева уступила занявшей второе место Александре Трусовой всего 0,02 балла.

Видео короткой программы Евгении Медведевой доступно на сайте Первого канала.