Безупречный прокат короткой программы Медведевой на Гран-при в Москве. Видео
Российская фигуристка Евгения Медведева не допустила ошибок в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Двукратная чемпионка мира и Европы захватила лидерство, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.
Евгения начала свою программу с каскада тройной флип — тройной тулуп, затем прыгнула двойной аксель и тройной риттбергер. Все прыжки были исполнены безупречно, за что фигуристка получила большие надбавки от судей. Непрыжковые элементы также были оценены на четвёртый уровень сложности, а за компоненты Евгения, единственная из участниц, получила сразу три «девятки». Даже в оценке за технику Медведева уступила занявшей второе место Александре Трусовой всего 0,02 балла.
Видео короткой программы Евгении Медведевой доступно на сайте Первого канала.
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Трусова — 2-я
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