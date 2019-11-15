Трусова мечтает исполнить параллельный четверной прыжок с Уно и Ченом
Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что мечтает исполнить параллельный четверной прыжок с японцем Сёмой Уно и двукратным чемпионом мира, американцем Нэйтаном Ченом.
На разминке перед показательными выступлениями этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada Трусова выполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.
«С кем бы вы хотела прыгнуть параллельный четверной после Ханю? С Нейтаном и Сёмой.
Я не знаю, до скольки лет буду кататься. Пока мне нравится, я буду выступать и стараться улучшать свой контент с каждым годом», — приводит слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
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