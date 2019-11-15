Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трусова мечтает исполнить параллельный четверной прыжок с Уно и Ченом

Трусова мечтает исполнить параллельный четверной прыжок с Уно и Ченом
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что мечтает исполнить параллельный четверной прыжок с японцем Сёмой Уно и двукратным чемпионом мира, американцем Нэйтаном Ченом.

На разминке перед показательными выступлениями этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada Трусова выполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.

«С кем бы вы хотела прыгнуть параллельный четверной после Ханю? С Нейтаном и Сёмой.

Я не знаю, до скольки лет буду кататься. Пока мне нравится, я буду выступать и стараться улучшать свой контент с каждым годом», — приводит слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019