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Константинова обратилась к болельщикам после неудачи в короткой программе

Константинова обратилась к болельщикам после неудачи в короткой программе
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Станислава Константинова после неудачного проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве обратилась к болельщикам.

«Дорогие болельщики, спасибо большое за колоссальную поддержку в короткой программе. Сегодня я ещё раз, окончательно и бесповоротно убедилась, что я не зря продолжаю бороться с собой и с обстоятельствами, хоть и не всё сразу выходит, как хочется», — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Константинова занимает 11-е место после короткой программы. Спортсменка сделала двойной аксель, упала с тройного лутца, который должен был быть первым прыжком в каскаде, но сумела добавить двойной тулуп к тройному флипу во второй части программы.

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