Авербух — Медведевой: знаю, как для тебя было важно сегодня стать первой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух подвёл итоги короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.



«Закончилась короткая программа на этапе Гран-при в Москве, все наши молодцы! У мужчин вообще три первых места по итогам короткой. Так держать!

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Но, сложнее всего вставать и идти вперёд к намеченной цели. Я знаю, как для тебя, Евгения Медведева, было важно сегодня стать первой. Поздравляю. Рад, что эту программу мы сделали вместе! Вера в себя самая сложная вера. Не останавливайся, иди вперёд и всё получится!

Дальше произвольная программа, желаю всем удачи!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ильи Авербуха.