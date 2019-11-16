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Видео: эмоциональная реакция тренера Медведевой на её прокат

Видео: эмоциональная реакция тренера Медведевой на её прокат
Другие / Фигурное катание 0

Канадский тренер Брайан Орсер, который внимательно следил за выступлением россиянки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, эмоционально реагировал на успешные прыжки в исполнении подопечной. После выступления они обнялись, и фигуристка сказала специалисту: «Наконец-то!».

Двукратная чемпионка мира и Европы захватила лидерство после короткой программы, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Второе место в короткой программе заняла Александра Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Её оценка на 0,7 балла уступает её личному рекорду. Третий результат показала не избежавшая ошибок американка Мэрайя Белл.

Ещё одна россиянка, Станислава Константинова, только 11-я. Спортсменка получила два штрафных балла — за падение с тройного лутца и за затяжку программы.

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