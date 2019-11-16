Фигурист Самарин выиграл этап Гран-при в Москве. Алиев и Игнатов — на подиуме

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве завершились соревнования у мужчин. По итогам короткой и произвольной программ победу одержал россиянин Александр Самарин.



Александр лидировал после первого соревновательного дня и доказал своё превосходство во второй. По сумме двух прокатов он получил от судей 264,45 балла.



На подиум также попали россияне Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87).



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва

Мужчины. Короткая и произвольная программы

1. Александр Самарин (Россия) – 264,45

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 259,88

3. Макар Игнатов (Россия) – 252,87

4. Сёма Уно (Япония) – 252,24

5. Нам Нгуен (Канада) – 246,20

6. Денис Васильев (Латвия) – 241,09

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 237,59

8. Кадзуки Томоно (Япония) – 237,54

9. Михал Бржезина (Чехия) – 236,47

10. Алексей Красножон (США) – 216,28

11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 209,07.