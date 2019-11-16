Фаткулина победила на этапе КМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Россиянка Ольга Фаткулина стала первой на стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Минске.

Результат Фаткулиной — 37,920 секунды. Второе место заняла россиянка Дарья Качанова (37,944). Бронзу завоевала Нао Кодайра из Японии (38,172). ЕПредставительница России Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).



29-летняя Фаткулина — серебряный призёр Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 м, чемпионка мира и Европы.

Этап Кубка мира завершится завтра, 17 ноября.

Кубок мира. Минск, Беларусь

Женщины. 500 м



1. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,920

2. Дарья Качанова (Россия) — 37,944

3. Нао Кодаира (Япония) — 38,172

4. Ким Мин Сун (Корея) — 38,268

5. Маки Цудзи (Япония) — 38,390

6. Бриттани Боу (США) — 38,452

7. Ангелина Голикова (Россия) — 38,528.