Фаткулина победила на этапе КМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Россиянка Ольга Фаткулина стала первой на стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Минске.
Результат Фаткулиной — 37,920 секунды. Второе место заняла россиянка Дарья Качанова (37,944). Бронзу завоевала Нао Кодайра из Японии (38,172). ЕПредставительница России Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).
29-летняя Фаткулина — серебряный призёр Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 м, чемпионка мира и Европы.
Этап Кубка мира завершится завтра, 17 ноября.
Кубок мира. Минск, Беларусь
Женщины. 500 м
1. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,920
2. Дарья Качанова (Россия) — 37,944
3. Нао Кодаира (Япония) — 38,172
4. Ким Мин Сун (Корея) — 38,268
5. Маки Цудзи (Япония) — 38,390
6. Бриттани Боу (США) — 38,452
7. Ангелина Голикова (Россия) — 38,528.
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