Безошибочный серебряный прокат Медведевой на этапе Гран-при в Москве. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, несмотря на безупречный прокат, не сумела выиграть этап Гран-при в Москве.
В произвольной программе Медведева 0,74 балла не добрала до личного рекорда, установленного на чемпионате мира 2019 года, а вот по сумме двух программ Евгения установила новое личное достижение – 225,76. В произвольной, поставленной на музыку из фильма «Мемуары гейши», Медведева чисто исполнила все прыжки, включая два нелюбимых двойных акселя – сольный и в каскаде. Однако без четверных прыжков уступила в технической оценке Александре Трусовой более 20 баллов. Компоненты Евгении были оценены достойно – россиянка единственная из участниц получила все «девятки».
Видео произвольной программы Евгении Медведевой доступно на сайте Первого канала.
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