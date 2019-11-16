Безупречная Медведева, радость Орсера и яркая победа Трусовой. Лучшие фото

16 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» на этапе Гран-при по фигурному катанию завершились соревнования у мужчин. По итогам короткой и произвольной программ победу одержал россиянин Александр Самарин. На подиум также попали россияне Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.
Вышли в финал Гран-при и российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые уверенно выиграли этап в Москве. За оба танца, ритмический и произвольный, Синицина и Кацалапов получили лучшие оценки в сезоне. Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, бронзовыми призёрами стали выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.
По результатам прокатов среди женщин российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. Второе место заняла избежавшая ошибок Евгения Медведева. По сумме двух программ Евгения побила личное достижение – 225,76. Бронзовым призёром стала американка Мэрайя Белл.
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими среди спортивных пар и отобрались в финал серии. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, допустившие ошибки в параллельных прыжках. Третьими стали немцы Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт.
Лучшие кадры с Гран-при в Москве — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 16 ноября 2019
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