Глейхенгауз поздравил Трусову с попаданием в финал Гран-при
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Москве и выходом в финал серии.
«Всем Дракарис! Поздравляю Сашу Трусову с золотой медалью на этапе Гран-при в Москве и попаданием в финал! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
Ученицы Тутберидзе выиграли все пять прошедших этапов Гран-при. Анна Щербакова и Александра Трусова, одержав победы на двух этапах, гарантировали себе участие в финале Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых. В активе Алёны Косторной пока одна победа, через неделю ей предстоит выступить на шестом этапе серии в Японии.
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