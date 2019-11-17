Глейхенгауз поздравил Трусову с попаданием в финал Гран-при

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Москве и выходом в финал серии.

«Всем Дракарис! Поздравляю Сашу Трусову с золотой медалью на этапе Гран-при в Москве и попаданием в финал! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

Ученицы Тутберидзе выиграли все пять прошедших этапов Гран-при. Анна Щербакова и Александра Трусова, одержав победы на двух этапах, гарантировали себе участие в финале Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых. В активе Алёны Косторной пока одна победа, через неделю ей предстоит выступить на шестом этапе серии в Японии.