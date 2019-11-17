Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристки из России повторили рекорд по числу побед на этапах Гран-при в сезоне

Фигуристки из России повторили рекорд по числу побед на этапах Гран-при в сезоне
Другие / Фигурное катание 0

Ученицы тренера Этери Тутберидзе повторили лучшее достижение российских фигуристок в истории серии Гран-при. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная выиграли все пять прошедших на данный момент этапов соревнований. При этом Щербакова и Трусова одержали по две победы, чем гарантировали себе участие в финале Гран-при в Турине.

Ранее российские фигуристки выигрывали пять этапов Гран-при дважды. В сезоне-2000/01 Ирина Слуцкая победила на трёх этапах, два раза лучшей была Мария Бутырская. В сезоне-2016/17 Евгения Медведева и Анна Погорилая первенствовали на двух этапах каждая, Елена Радионова – на одном.

Отметим, что в обоих случаях россиянкам не удалось выиграть Skate America, где побеждали хозяйки — Мишель Кван и Эшли Вагнер. В 2019 году этап в США выиграла Щербакова. И впервые в истории российские фигуристки могут выиграть все шесть этапов Гран-при. Для этого Косторной, Алине Загитовой или Софье Самодуровой нужно выиграть этап в Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября в Саппоро. Хозяек льда представит Рика Кихира.

Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?!
Медведева даже с чистым катанием не смогла ничего сделать. А кто сможет?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019