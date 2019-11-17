Фигуристки из России повторили рекорд по числу побед на этапах Гран-при в сезоне

Ученицы тренера Этери Тутберидзе повторили лучшее достижение российских фигуристок в истории серии Гран-при. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная выиграли все пять прошедших на данный момент этапов соревнований. При этом Щербакова и Трусова одержали по две победы, чем гарантировали себе участие в финале Гран-при в Турине.
Ранее российские фигуристки выигрывали пять этапов Гран-при дважды. В сезоне-2000/01 Ирина Слуцкая победила на трёх этапах, два раза лучшей была Мария Бутырская. В сезоне-2016/17 Евгения Медведева и Анна Погорилая первенствовали на двух этапах каждая, Елена Радионова – на одном.
Отметим, что в обоих случаях россиянкам не удалось выиграть Skate America, где побеждали хозяйки — Мишель Кван и Эшли Вагнер. В 2019 году этап в США выиграла Щербакова. И впервые в истории российские фигуристки могут выиграть все шесть этапов Гран-при. Для этого Косторной, Алине Загитовой или Софье Самодуровой нужно выиграть этап в Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября в Саппоро. Хозяек льда представит Рика Кихира.
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