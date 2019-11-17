Орсер: этап Гран-при в Москве можно считать возрождением Медведевой

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал итоги выступления подопечной на этапе Гран-при в Москве.
«Выступление Жени в Москве вполне можно назвать её возрождением. Мне кажется, это впервые в её взрослой жизни, когда мы все увидели её катающейся таким образом. Показала, что она личность, ещё юная, но в то же время взрослая девушка. И ей есть что сказать, она катается с определённым посылом.
По-моему, мы увидели в ней это в первый раз. У нас были хорошие прокаты на чемпионате мира в прошлом сезоне. Но здесь, думаю, она выступила лучше как в короткой, так и в произвольной программах. И это проявляется во всём — в представлении, интерпретации, в качестве элементов. И дальше больше», — цитирует Орсера ТАСС.
На прошедшем этапе Гран-при в Москве Евгения заняла второе место, уступив другой россиянке — Александре Трусовой.
В безупречно исполненной произвольной программе Медведева 0,74 балла не добрала до личного рекорда, установленного на чемпионате мира 2019 года, а вот по сумме двух программ она побила личное достижение – 225,76.
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