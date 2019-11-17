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Трусова представила показательный номер под песню певицы Sia

Трусова представила показательный номер под песню певицы Sia
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова представила показательный номер на этапе Гран-при в Москве. Россиянка выполнила показательный прокат в чёрно-белом платье. Номер поставлен под песню «Unstoppable» в исполнении австралийской певицы Sia.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Трусова стала победительницей этапа Гран-при в Москве. После короткой программы она уступала соотечественнице Евгении Медведевой, но в произвольной программе сумела выправить ситуацию. В итоге она опередила Медведеву почти на 10 баллов.

Побить принадлежащий ей рекорд мира в произвольной программе Трусовой помешало падение на тройном риттбергере в каскаде. Благодаря этой победе Трусова гарантировала себе путёвку в финал Гран-при.

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
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