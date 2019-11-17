Медведева и Трусова с флагом и Самарин в образе Джокера. Лучшие фото с Гран-при

17 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» состоялась церемония награждения призёров Гран-при по фигурному катанию. По завершении церемонии участники московского этапа представили показательные номера.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер. Россиянка поставила новый номер под композицию популярной американской певицы Билли Айлиш «Idontwannabeyouanymore». Медведева на этапе Гран-при в Москве завоевала серебряную медаль. Она уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой.

Российский фигурист Александр Самарин представил номер в образе Джокера — героя популярного фильма.

Лучшие кадры с Гран-при в Москве — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.