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Медведева и Трусова с флагом и Самарин в образе Джокера. Лучшие фото с Гран-при

Евгения Медведева, Александр Самарин
Медведева и Трусова с флагом и Самарин в образе Джокера. Лучшие фото с Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

17 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» состоялась церемония награждения призёров Гран-при по фигурному катанию. По завершении церемонии участники московского этапа представили показательные номера.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер. Россиянка поставила новый номер под композицию популярной американской певицы Билли Айлиш «Idontwannabeyouanymore». Медведева на этапе Гран-при в Москве завоевала серебряную медаль. Она уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой.

Российский фигурист Александр Самарин представил номер в образе Джокера — героя популярного фильма.

Лучшие кадры с Гран-при в Москве — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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