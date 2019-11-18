Американская фигуристка Белл рассказала об отношении к россиянкам

Американская фигуристка Мэрайя Белл поделилась мнением о россиянках. Также Белл рассказала, как ей по ошибке во время Гран-при Франции вручили золотую медаль, которую должна была получить россиянка Алёна Косторная.

«Когда мне надели медаль, я заметила, что она как-то сильно светится. Но подумала: «Окей, просто блестящая медаль». Однако потом Алина Загитова наклонилась со своей ступеньки пьедестала и произнесла: «Мне кажется, это золото».

Я участвовала во многих соревнованиях и шоу вместе с Алиной, так что мы подружились. После её слов я посмотрела внимательно: «О боже, это реально золото». И решила сама вручить медаль Алёне. Поздравила её, пожала руку, а потом мы все просто смеялись на подиуме, так что это был весёлый момент.

Я уважаю каждую из них как спортсменку и как личность, но больше всего мне довелось общаться с Алиной. С другими российскими фигуристками я пока не так знакома, но они все очень милые.

Думаю, что самые близкие отношения из россиянок у меня с Загитовой, потому что мы много вместе участвовали в шоу, но Евгению Медведеву я тоже уважаю», – цитирует Белл «Газета.ру».