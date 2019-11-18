Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»

Немецкая фигуристка Николь Шотт поделилась мнением о текущем состоянии женского фигурного катания. Спортсменка делает ставку на артистизм и хореографию, а не на элементы. В то же время сама Шотт не освоила тройной прыжок. Немка назвала четверной прыжок модой и цирком на льду, а не искусством. Шотт пыталась выучить тройной прыжок, но получила травму и выбыла на длительный срок.

«Я открываю для себя совершенно новые вещи. Мне всегда нравилось кататься на коньках. Но ещё никогда мне это не нравилось так сильно, как сейчас.

Я пыталась выучить тройной прыжок. У меня почти получилось. Рискну ли пытаться ещё раз? Не знаю. Я ведь не становлюсь моложе.

Всё это (четверные прыжки. — Прим. «Чемпионата») — воздушный цирк на льду, веяние моды, которое рано или поздно уйдёт», — приводит слова Шотт Suddeutsche Zeitung.