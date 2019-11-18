Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»

Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»
Другие / Фигурное катание 0

Немецкая фигуристка Николь Шотт поделилась мнением о текущем состоянии женского фигурного катания. Спортсменка делает ставку на артистизм и хореографию, а не на элементы. В то же время сама Шотт не освоила тройной прыжок. Немка назвала четверной прыжок модой и цирком на льду, а не искусством. Шотт пыталась выучить тройной прыжок, но получила травму и выбыла на длительный срок.

«Я открываю для себя совершенно новые вещи. Мне всегда нравилось кататься на коньках. Но ещё никогда мне это не нравилось так сильно, как сейчас.

Я пыталась выучить тройной прыжок. У меня почти получилось. Рискну ли пытаться ещё раз? Не знаю. Я ведь не становлюсь моложе.

Всё это (четверные прыжки. — Прим. «Чемпионата») — воздушный цирк на льду, веяние моды, которое рано или поздно уйдёт», — приводит слова Шотт Suddeutsche Zeitung.

Медведева и Трусова с флагом и Самарин в образе Джокера. Лучшие фото с Гран-при
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019