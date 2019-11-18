Ковтун — о Медведевой: далеко не каждый может откататься и зацепить до слёз

Двукратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал, что чистый прокат Евгении Медведевой даже без элементов ультра-си может растрогать до слёз.

«Я сидел с мамой и папой. Медведева катает короткую программу. Откатала. Мы поворачиваемся с папой, а мама рыдает, у неё слезы. Она не могла остановиться. Плакала минут 10. Это что? Она не плакала после Трусовой.

Каждому своё. Меня лично душевно Медведева очень зацепила на этом старте. Без четверных такие эмоции у людей вызывает. Далеко не каждый может откататься и зацепить до слёз.

Женя учит четверной сальхов. Если она сделает сальхов — риттбергер, свои тройные напрыгает идеально, прекрасное катание — она очень выросла в плане компонентов, и ещё будет чуть-чуть зрелищнее в плане четверного сальхова? Мне кажется, это будет просто шикарно.

Это будет первый случай в женском катании, когда есть и четверные — элементы ультра-си и при этом есть взрослое женское катание. Сейчас у нас как: маленькие девочки прыгают четверные, а взрослые женщины — нет. При этом они могут показать более взрослое катание, более взрослые эмоции. Если у Жени получится чистый прокат с четверным сальховом, это будет такой идеальный продукт фигурного катания», — приводит слова Ковтуна Sport24.