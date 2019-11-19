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Зуева: если Медведеву один раз увидеть, то уже никогда не забыть

Зуева: если Медведеву один раз увидеть, то уже никогда не забыть
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, чем двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева отличается от других фигуристок. Сегодня, 19 ноября, Евгении исполняется 20 лет.

«У Жени очень яркое персоналити. Если её один раз увидеть, то уже никогда не забыть. На протяжении нескольких лет она была одной из самых стабильных спортсменок. Она внесла очень многое в спорт. Но больше всего мне нравится в Жене её характер», — приводятся слова Зуевой на сайте «Матч ТВ».

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером. На прошедшем Гран-при России Медведева заняла второе место.

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