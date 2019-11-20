Алиев: Тарасова мне крикнула, а я ей воздушный поцелуй отправил

Российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший второе место на Гран-при России, рассказал о поиске нужного настроя во время соревнований.

«На самом деле, хочется холодной головы. Я прекрасно размялся, лутц мне дался не то чтобы легко, но в техническом плане спокойно был сделан. Холодной головы хочется, чтобы туда ничего не попадало, не было никаких сомнений. Чтобы ничего не сбивало. Не скажу, что там что-то уж такое лишнее было, просто самому надо быть резвее, стискивать зубы, чтобы пойти и „засадить“. Вот в ситуации, когда вместо тройного флипа четверной тулуп исполнил, я говорю себе: „Да я сейчас сделаю“. Появляются такие мурашки внутри...



Озверение ли это? Наверное, да. Когда я выходил на программу, оно было у меня. Но я встал в стартовую позу и понимаю, что оно уходит. А нужно научиться его держать до стартового элемента. Потому что когда первые прыжки получаются, дальше нужен только контроль. Ты уже всё можешь.



Это скорее поиск не озверения, а поиск состояния, в котором тебя ничего не выбивает. Ни шнурок развязавшийся, ни ещё что-то. Как Саша Трусова перед стартом короткой программы в Москве, когда выезжала, упала, и её ничего не выбило. Пошла и откатала чисто. Вот так надо – чтобы ничего не сбивало. А насчёт озверения, я очень рад, что оно появляется, что оно вообще есть. Я им спас программу. Евгений Владимирович закричал. Что именно, я не разобрал, но я пошёл и сделал второй четверной. Потом послышалось, что Татьяна Анатольевна Тарасова мне что-то тоже крикнула перед акселем, мне это помогло не расслабиться – я ей воздушный поцелуй отправил», — цитирует Алиева РИА «Новости».

Победу на этапе Гран-при в Москве одержал россиянин Александр Самарин, тройку призёров замкнул ещё один представитель России Макар Игнатов.