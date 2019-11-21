Титов: если у Мустафиной получится вернуться к Токио, будем очень рады

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов надеется, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая в конце октября взяла паузу в карьере, успеет вернуться в сборную перед Олимпийскими играми — 2020.

«Будем надеяться на это. Алия — очень сильная гимнастка, лидер команды по духу. Ее очень не хватает команде. Если у Мустафиной получится вернуться к Токио, мы будем очень рады.

Можно ли назвать лидером трёхкратную чемпионку Европы, серебряного призера Игр-2016 Ангелину Мельникову? Их трудно сравнивать, они разные спортсменки, но у Ангелины действительно есть лидерские качества и характер победителя. Порой ей не хватает стабильности, но я верю, что она ещё способна прибавить.

Объективно сейчас идет смена поколений в женской сборной, и обновление должно быть решительным. Надо провести его как можно быстрее, чтобы новый состав мог спокойно готовиться к главному старту четырехлетия», — приводят слова Титова «Известия».