Женская сборная России по кёрлингу одержала 7-ю победу на чемпионате Европы

Женская сборная России по кёрлингу, досрочно пробившаяся в полуфинал чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция), в матче 8-го тура обыграла команду Шотландии со счётом 10:5.
Россию на чемпионате Европы представляют Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Россиянки одержали седьмую победу на турнире при одном поражении. Они возглавляют турнирную таблицу. В матче 9-го тура группового этапа россиянки сыграют со сборной Швеции. Эта встреча состоится сегодня, 21 ноября.
Из группы в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды. Из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные. Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде.
- 21 ноября 2019
-
10:01
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:04
-
00:45
-
00:35
-
00:31
- 20 ноября 2019
-
23:50
-
22:42
-
21:58
-
21:35
-
21:33
-
21:15
-
21:00
-
20:32
-
19:13
-
19:00
-
18:32
-
18:00
-
17:40
-
16:55
-
16:52
-
16:10
-
15:48
-
13:41
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:17
-
12:12
-
11:22
-
11:11
-
09:24
-
09:22