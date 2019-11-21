Женская сборная России по кёрлингу одержала 7-ю победу на чемпионате Европы

Женская сборная России по кёрлингу, досрочно пробившаяся в полуфинал чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция), в матче 8-го тура обыграла команду Шотландии со счётом 10:5.

Россию на чемпионате Европы представляют Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.



Россиянки одержали седьмую победу на турнире при одном поражении. Они возглавляют турнирную таблицу. В матче 9-го тура группового этапа россиянки сыграют со сборной Швеции. Эта встреча состоится сегодня, 21 ноября.



Из группы в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды. Из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные. Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде.