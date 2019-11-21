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Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Японии

Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Японии
Другие / Фигурное катание 0

Завтра, 22 ноября, в Саппоро (Япония) стартует шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Стал известен порядок выхода на лёд спортсменов в короткой программе.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. Косторная будет выступать девятой, Загитова — 10-й, а Самодурова — 11-й.

У мужчин вторым на лёд выйдет Антон Шулепов, пятым — Макар Игнатов, восьмым — Сергей Воронов. В соревнованиях спортивных пар Алиса Ефимова и Александр Коровин выступят вторыми, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — четвёртыми.

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (второй стартовый номер) и Александра Степанова/Иван Букин (девятый).

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