Загитова: один вопрос от журналистов меня раздражал больше всего
Олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила, что ей не нравится приковывать к себе повышенное внимание.
«Не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я стесняюсь. Мне не нравится излишнее внимание.
Сейчас в основном все задают одинаковые вопросы. Особенно после Олимпиады раздражал вопрос: «Ты рада, что выиграла Игры?» Как человек может не радоваться такому событию? Но я сдерживала себя», — сказала Загитова в видеоинтервью Первому каналу.
Завтра, 22 ноября, Загитова выступит в короткой программе на этапе Гран-при Японии. Турнир начнётся в 10:50 мск. Помимо Алины Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная и Софья Самодурова.
Напомним, для попадания в финал Гран-при Загитовой в Японии достаточно завоевать любую медаль.
Загитова на тренировке перед Гран-при Японии сделала каскад из 3 тройных прыжков
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