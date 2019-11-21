Загитова: один вопрос от журналистов меня раздражал больше всего

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила, что ей не нравится приковывать к себе повышенное внимание.

«Не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я стесняюсь. Мне не нравится излишнее внимание.

Сейчас в основном все задают одинаковые вопросы. Особенно после Олимпиады раздражал вопрос: «Ты рада, что выиграла Игры?» Как человек может не радоваться такому событию? Но я сдерживала себя», — сказала Загитова в видеоинтервью Первому каналу.

Завтра, 22 ноября, Загитова выступит в короткой программе на этапе Гран-при Японии. Турнир начнётся в 10:50 мск. Помимо Алины Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная и Софья Самодурова.

Напомним, для попадания в финал Гран-при Загитовой в Японии достаточно завоевать любую медаль.