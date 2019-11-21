Туктамышева рассказала, почему не живёт вместе с Лазукиным

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о совместной жизни со своим парнем Андреем Лазукиным. Также спортсменка отметила, что пока не собирается становиться мамой.
«Вижу себя в первую очередь женщиной. Конечно, и мамой. Но я ещё всё-таки пока молода для этого дела, не готова. В мыслях пока карьера. А когда с карьерой всё будет хорошо, тогда я пойму, в каком русле мне нужно двигаться, и переключу свой мозг на что-то иное. Пока я нахожусь в фигурном катании, мне не до мамы, к сожалению.
Почему не съедусь с Лазукиным? Мы иногда живём вместе. Мы и так постоянно друг с другом на тренировках, на сборах. Можно устать. Мы и так вместе проводим много времени. Этого достаточно», — заявила Туктамышева в интервью каналу «Всему Головин» в YouTube.
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