Шляхтин: отставка? Дождёмся заседания президиума ВФЛА

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что примет решение о возможной отставке после заседания президиума организации.

«Надо понять все обстоятельства предъявленных обвинений, а это будет возможно только после консультаций с юристами. Отставка? Давайте дождёмся заседания президиума, которое состоится в самое ближайшее время, на нём всё станет понятно. Конечно, на период временного отстранения я покину пост, защищать свое имя в судах тоже, конечно, буду», — приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.



Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА, включая Шляхтина, покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.