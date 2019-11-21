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Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранён из-за дела прыгуна в высоту Лысенко

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранён из-за дела прыгуна в высоту Лысенко
Другие / Лёгкая атлетика 0

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Помимо Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Евгений Загорулько.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по независящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

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