Степанова и Букин — вторые в ритм-танце на ГП Японии, у французов мировой рекорд

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заняли первое место в ритм-танце на этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Они установили мировой рекорд — 90,03 балла. Прежнее рекордное достижение в ритм-танце также было установлено Пападакис и Сизероном — на Гран-при Франции нынешнего сезона они продемонстрировали результат 88,69 балла.

Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Фигурное катание. Гран-при Японии. Саппоро

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,07.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 82,13...

7. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 69,59.

Произвольную программу пары продемонстрируют завтра, 23 ноября.