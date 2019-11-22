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Степанова и Букин — вторые в ритм-танце на ГП Японии, у французов мировой рекорд

Степанова и Букин — вторые в ритм-танце на ГП Японии, у французов мировой рекорд
Другие / Фигурное катание 0

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заняли первое место в ритм-танце на этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Они установили мировой рекорд — 90,03 балла. Прежнее рекордное достижение в ритм-танце также было установлено Пападакис и Сизероном — на Гран-при Франции нынешнего сезона они продемонстрировали результат 88,69 балла.

Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Фигурное катание. Гран-при Японии. Саппоро
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (мировой рекорд)
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,07.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 82,13...
7. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 69,59.

Произвольную программу пары продемонстрируют завтра, 23 ноября.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 6-й этап, Саппоро, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
22 ноября 2019, пятница. 06:33 МСК
Окончено
1
Франция
90.03
2
Россия
84.07
3
Италия
82.13
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