Степанова: нам с Букиным нужно работать абсолютно над всем

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, оценила выступление дуэта в ритм-танце на Гран-при Японии. По мнению спортсменки, для победы следует добавить мастерства во всех аспектах катания.
«Мы любим и уважаем эту пару, они нам безумно нравятся. У Габриэлы и Гийома есть и пластика, и скорость, и техничность, и катание в паре, за что мы их все и любим. А нам нужно работать абсолютно над всем и не сходить со своего пути. Нам пока всего по чуть-чуть не хватает», – цитирует Степанову ТАСС.
Первое место в ритм-танце заняли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили мировой рекорд — 90,03 балла. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Произвольную программу пары продемонстрируют завтра, 23 ноября.
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