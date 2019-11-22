Степанова: нам с Букиным нужно работать абсолютно над всем

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, оценила выступление дуэта в ритм-танце на Гран-при Японии. По мнению спортсменки, для победы следует добавить мастерства во всех аспектах катания.

«Мы любим и уважаем эту пару, они нам безумно нравятся. У Габриэлы и Гийома есть и пластика, и скорость, и техничность, и катание в паре, за что мы их все и любим. А нам нужно работать абсолютно над всем и не сходить со своего пути. Нам пока всего по чуть-чуть не хватает», – цитирует Степанову ТАСС.

Первое место в ритм-танце заняли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили мировой рекорд — 90,03 балла. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Произвольную программу пары продемонстрируют завтра, 23 ноября.