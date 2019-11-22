Китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд в короткой программе на шестом этапе Гран-при в Саппоро (Япония). За выступление они получили 81,27 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (81,21) и был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония).

На этапе в Саппоро Россию представляют два спортивных дуэта — Алиса Ефимова/Александр Коровин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Сегодня, 22 ноября, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в ритм-танце. За выступление в Саппоро они получили 90,03 балла. Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин.