Китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии
Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд в короткой программе на шестом этапе Гран-при в Саппоро (Япония). За выступление они получили 81,27 балла.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (81,21) и был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония).
На этапе в Саппоро Россию представляют два спортивных дуэта — Алиса Ефимова/Александр Коровин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Сегодня, 22 ноября, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в ритм-танце. За выступление в Саппоро они получили 90,03 балла. Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин.
Степанова и Букин — вторые в ритм-танце на ГП Японии, у французов мировой рекорд
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