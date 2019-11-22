Тарасова — Загитовой: не расстраивайся, голубка, терпи

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Олимпийская чемпионка заняла четвёртое место.
«Очень хорошая программа. Очень жаль, испортила. Конечно, после таких оценок Косторной кататься, наверное, тяжело. Мне, когда я каталась, было всё равно, но ей, наверное, тяжело. Пострадал выезд.
Надо было тулуп прыгать, он полегче. Но она выполняла то, что выполняла, и рассчитывала на свои силы.
Не надо расстраиваться, надо всегда подождать. Мы подождали, мы дождались у Жени Медведевой прекрасного проката. То на голове, то на руках каталась. Не расстраивайся, голубка, терпи. Терпи», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Победу в короткой программе с мировым рекордом одержала россиянка Алёна Косторная.
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