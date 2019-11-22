Женская сборная России по гандболу победила Венгрию на турнире в Южной Корее

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче товарищеского турнира в Южной Корее со счётом 29:25. Завтра, 23 ноября, подопечные Амброса Мартина сыграют с командой Сербии.
По завершении турнира Seoul Cup российская команда отправится в Японию, где 30 ноября проведёт свой первый матч на чемпионате мира со сборной Китая.
Состав сборной России на чемпионат мира
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»).
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
- 22 ноября 2019
-
13:47
-
13:31
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:28
-
09:56
-
09:29
-
09:21
-
09:11
-
08:15
-
08:03
-
01:55
-
00:55
-
00:18
- 21 ноября 2019
-
23:27
-
23:26
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:28
-
20:27
-
19:36
-
19:01
-
18:58
-
18:01