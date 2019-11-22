Женская сборная России по гандболу победила Венгрию на турнире в Южной Корее

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче товарищеского турнира в Южной Корее со счётом 29:25. Завтра, 23 ноября, подопечные Амброса Мартина сыграют с командой Сербии.

По завершении турнира Seoul Cup российская команда отправится в Японию, где 30 ноября проведёт свой первый матч на чемпионате мира со сборной Китая.

Состав сборной России на чемпионат мира

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»).

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).