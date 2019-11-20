Шишкарёв рассказал, что пожелал гандболисткам сборной России перед ЧМ

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв поделился ожиданиями от выступления женской сборной на чемпионате мира в Японии и рассказал о сотрудничестве с главным тренером Амбросом Мартином.

«У нас есть серьёзные потери в составе. Прежде всего это капитан Дарья Дмитриева, которая восстанавливается после тяжёлой травмы. Наверное, могла бы усилить сборную Екатерина Ильина, но она только вернулась, и ей пока рано ехать на чемпионат мира. Есть и у других девушек травмы, но в целом это оптимальный состав из тех, кто может и готов играть на главном старте сезона.

Пока рано оценивать работу Мартина, всё покажет результат. Впереди долгий и сложный турнир. Многое будет зависеть от того, насколько грамотно тренер распределит силы. У нас с Амбросом полное взаимопонимание, мы постоянно на связи и конструктивно обсуждаем возникающие вопросы. Атмосфера в команде хорошая, все друг друга поддерживают. Учитывая, что чемпионат мира пройдёт далеко от дома, микроклимат в команде особенно важен.

Я пожелал девочкам заработать на чемпионате мира путёвку на Олимпиаду. Для этого нам нужно либо самим выиграть чемпионат мира, либо надеяться, что это сделают француженки. У основного состава сборной очень насыщенный календарь, большинство лидеров играют в «Ростове-Дон» и выступают в Лиге чемпионов. Поэтому если нам не придётся играть олимпийскую квалификацию, то у девчонок будет больше времени на восстановление и отдых в этом тяжёлом графике. Если результат на чемпионате мира будет иным, значит будем организовывать отборочный турнир на Игры и в нём участвовать», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.