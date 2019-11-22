Авербух: для Загитовой бронза — предел мечтаний

Олимпийский чемпион Илья Авербух поделился впечатлениями от проката Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при Японии.

Загитова заняла четвёртое место. Победу одержала другая россиянка Алёна Косторная.

«Бронза для Загитовой — предел мечтаний? Нужно быть объективным: за победу точно не побороться, отрыв огромный — больше 10 баллов даже от второго места. Только если лидеры допустят огромное количество ошибок, а Алина откатает идеально. Но по сложности своей программы она проигрывает японской фигуристке и Косторной.

Повлиял ли на Загитову мировой рекорд Косторной? Я не думаю. Думаю, это нервы после сорванного первого каскада. Алина большая молодец, хотела вытащить программу, усложнила следующий прыжок, но не получилось. Она боролась, сражалась, чем всегда вызывает уважение. Честно говоря, не хочется ходить по третьему кругу и снова искать психологический подтекст. То мы искали психологические проблемы у Жени Медведевой, теперь ищем у Загитовой. Все причины объяснимы, они на плаву, не хочется снова повторяться.

Справедливо ли, что судьи ставят больше компоненты Загитовой, чем Косторной? Эта та оценка, которые судьи отмечают в том числе за былые заслуги. Медведевой тоже ставят высокие компоненты отчасти за тот вклад, который она сделала в мировое фигурное катание. Как бы это странно ни звучало, но это так. Вы видите, что с каждым следующим турниром наши юные девочки получают за компоненты всё больше и больше, так как зарекомендовывают себя. Здесь всё оправданно, Алина катается красиво. Но всё равно первая оценка превалирует», — цитирует Авербуха Sport24.