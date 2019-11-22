Российские конькобежки выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России одержала победу в командном спринте на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томашове (Польша). За сборную России выступали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. Второе место заняли нидерландские конькобежки, третьими стали японки.

На дистанции 3000 м россиянка Наталья Воронина стала бронзовым призёром. Победила чешка Мартина Сабликова, опередив на 0,15 секунды голландку Карлин Ахтеректе. Шестой стала россиянка Евгения Лаленкова, 13-й — Екатерина Шихова.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов, Польша

Женщины. Командный спринт

1. Россия – 1.27,650.

2. Нидерланды – 1.29,340.

3. Япония – 1.29,651.

3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.06,133.

2. Карлин Ахтеректе (Нидерланды) – 4.06,284.

3. Наталья Воронина (Россия) – 4.06,614…

6. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.08,965…

13. Екатерина Шихова (Россия) – 4.12,493.