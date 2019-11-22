Ягудин — об оценках Самодуровой на Гран-при Японии: это издевательство

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал издевательскими баллы, которые чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова получила за короткую программу на этапе Гран-при в Японии.

Самодурова получила в Саппоро 63,85 балла, заняв промежуточное 7-е место. Ранее в Китае фигуристка набрала за короткую программу 63,99 балла.

«Я смотрел прокат из Красноярска. Самодурова великолепна! Абсолютно не согласен с теми компонентами и теми баллами, которые ей выставили. Это продолжается второй турнир подряд. То, что произошло в Китае и затем в Японии, — это просто издевательство. Считаю, что она такого не заслужила. И не потому, что она чемпионка Европы, а потому что она откаталась чистейшим образом. Не заслужила она таких низких оценок своим катанием», — приводит слова Ягудина РИА «Новости».

Отметим, что в короткой программе на NHK Trophy Самодурова, даже несмотря на найденный судьями недокрут на тройном тулупе, опередила Алину Загитову. Однако из-за низких компонентов уступила олимпийской чемпионке сразу три места.