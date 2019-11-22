Ягудин — об оценках Самодуровой на Гран-при Японии: это издевательство

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал издевательскими баллы, которые чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова получила за короткую программу на этапе Гран-при в Японии.
Самодурова получила в Саппоро 63,85 балла, заняв промежуточное 7-е место. Ранее в Китае фигуристка набрала за короткую программу 63,99 балла.
«Я смотрел прокат из Красноярска. Самодурова великолепна! Абсолютно не согласен с теми компонентами и теми баллами, которые ей выставили. Это продолжается второй турнир подряд. То, что произошло в Китае и затем в Японии, — это просто издевательство. Считаю, что она такого не заслужила. И не потому, что она чемпионка Европы, а потому что она откаталась чистейшим образом. Не заслужила она таких низких оценок своим катанием», — приводит слова Ягудина РИА «Новости».
Отметим, что в короткой программе на NHK Trophy Самодурова, даже несмотря на найденный судьями недокрут на тройном тулупе, опередила Алину Загитову. Однако из-за низких компонентов уступила олимпийской чемпионке сразу три места.
- 22 ноября 2019
-
21:25
-
20:27
-
20:05
-
19:07
-
18:57
-
18:30
-
17:53
-
17:42
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
16:23
-
16:22
-
15:59
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:45
-
14:36
-
14:13
-
13:47
-
13:31
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:28