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Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров полагает, что россиянкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит задуматься о завершении карьеры.

«Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — приводит слова Костомарова RT.

17-летняя Загитова в короткой программе на Гран-при Японии заняла четвёртое место. Олимпийская чемпионка показала свой худший результат за два года. Победу одержала её соотечественница Алёна Косторная.

«У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — подчеркнул Костомаров.

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