Саблистка Никитина и шпажист Анохин завоевали серебро этапов КМ по фехтованию
Два российских спортсмена стали серебряными призёрами этапов Кубка мира по фехтованию.
Шпажист Вадим Анохин в финале личного турнира в Берне (Швейцария) уступил украинцу Игорю Рейзлину со счётом 10:11. Бронзовыми призёрами стали француз Александр Бардене и ещё один украинец — Роман Свичкарь. В десятку сильнейших по итогам турнира вошёл также россиянин Сергей Бида, занявший девятое место.
В Орлеане (Франция) в финале личного турнира саблисток француженка Манон Брюне победила россиянку Ольгу Никитину — 15:12. Бронзу разделили китаянка Шао Яги и украинка Ольга Харлан. Олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала, двукратная чемпионка мира София Позднякова — на стадии 1/4 финала.
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