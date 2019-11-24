Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу этапа Кубка мира в Польше

Россиянка Евгения Лаленкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 м на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томашове (Польша). Победу одержала голландка Ирэн Вюст. Три российские конькобежки: Екатерина Шихова, Елизавета Казелина и Наталья Воронина — вошли в топ-10.
На дистанции 500 м победил японец Тацуя Синама. Россияне Руслан Мурашов и Виктор Муштаков заняли пятое и седьмое места.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов (Польша), 24 ноября
Женщины. 1500 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1.56,627.
2. Мио Такаги (Япония) – 1.57,176.
3. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,283…
5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.57,723…
7. Елизавета Казелина (Россия) – 1.57,790…
10. Наталья Воронина (Россия) – 1.58,238…
15. Дарья Качанова (Россия) – 1.59,464.
Мужчины. 500 м
1. Тацуя Синама (Япония) – 34,732.
2. Юма Мураками (Япония) – 34,734.
3. Лоран Дюбрель (Канада) – 34,975…
5. Руслан Мурашов (Россия) – 35,005…
7. Виктор Муштаков (Россия) – 35,116…
12. Артём Арефьев (Россия) – 35,284.
- 24 ноября 2019
-
19:01
-
18:48
-
18:27
-
17:52
-
17:40
-
17:23
-
17:00
-
16:37
-
16:06
-
15:58
-
15:09
-
15:01
-
14:29
-
13:37
-
12:42
-
12:14
-
11:38
-
11:26
-
11:03
-
10:10
-
09:40
-
09:27
-
00:49
-
00:31
-
00:01
- 23 ноября 2019
-
23:37
-
23:13
-
22:53
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:23
-
20:35
-
20:05
-
19:51