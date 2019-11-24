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Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу этапа Кубка мира в Польше

Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу этапа Кубка мира в Польше
Другие / Конькобежный спорт 0

Россиянка Евгения Лаленкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 м на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томашове (Польша). Победу одержала голландка Ирэн Вюст. Три российские конькобежки: Екатерина Шихова, Елизавета Казелина и Наталья Воронина — вошли в топ-10.

На дистанции 500 м победил японец Тацуя Синама. Россияне Руслан Мурашов и Виктор Муштаков заняли пятое и седьмое места.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов (Польша), 24 ноября
Женщины. 1500 м

1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1.56,627.
2. Мио Такаги (Япония) – 1.57,176.
3. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,283…
5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.57,723…
7. Елизавета Казелина (Россия) – 1.57,790…
10. Наталья Воронина (Россия) – 1.58,238…
15. Дарья Качанова (Россия) – 1.59,464.

Мужчины. 500 м

1. Тацуя Синама (Япония) – 34,732.
2. Юма Мураками (Япония) – 34,734.
3. Лоран Дюбрель (Канада) – 34,975…
5. Руслан Мурашов (Россия) – 35,005…
7. Виктор Муштаков (Россия) – 35,116…
12. Артём Арефьев (Россия) – 35,284.

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