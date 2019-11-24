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«Нева» и «Виктор» вышли в 1/8 финала Кубка вызова по гандболу

«Нева» и «Виктор» вышли в 1/8 финала Кубка вызова по гандболу
Другие / Гандбол 0

Два российских мужских гандбольных клуба, выступающих в Кубке вызова, обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира. «Виктор» и «Нева» одержали по две победы над своими соперниками как дома, так и в гостях.

В ответных матчах «Виктор» на своей площадке разгромил команду «Пожавска Быстрица» из Словакии со счётом 33:19. Самым результативным стал Антон Отрезов, забивший 6 мячей, 5 раз отличился Никита Ильтинский.

«Нева» на выезде крупно обыграла греческий «Аэропос Эдессас» — 31:19. По 5 голов в составе российской команды на счету Виктора Бабкина, Кирилла Воронина и Николая Емельяненко.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины
1/16 финала. Вторые матчи

«Виктор» (Россия) – «Пожавска Быстрица» (Словакия) – 33:19 (17:12).

Первый матч — 29:27.

«Аэропос Эдессас» (Греция) – «Нева» (Россия) – 19:31 (10:16).

Первый матч — 20:35.

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