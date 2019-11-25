Лихачёв: матч с Беларусью на ЧМ для сборной России будет матчем жизни и смерти

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал поражение в матче с командой ОАЭ (1:4) на чемпионате мира. Ключевым моментом встречи стал спорный пенальти в ворота сборной России при счёте 1:2.

«Не лучшая игра в нашем исполнении. Многое не получилось. Во-первых, быстрый пропущенный мяч оказал большое влияние на игру, потому что если бы мы повели в счёте, то выиграли бы сегодня. Но, несмотря на все трудности, которые сегодня были, на все обстоятельства, я могу сказать одно: наша сборная будет бороться до конца. Россию так просто не сломать, и мы это доказывали уже неоднократно на протяжении доброго десятка лет. Просто придётся доказать ещё раз.

Не люблю говорить о невезении в футболе. Кто-то попадает в ворота, а кто-то – нет, но это называется «разница в мастерстве». Каждый получает то, что заслуживает.

Есть ли претензии к вратарям? Да, есть.

Как судьи могут придумывать такие штрафные и пенальти, как сегодня? Этот вопрос вряд ли ко мне, я судьями не занимаюсь. ФИФА надо спросить.

Каким будет матч с Беларусью? Для нас – жизни и смерти. Мы обязаны выигрывать. В четвертьфинал нас выведет только победа», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.

Россия и Беларусь сыграют на чемпионате мира 27 ноября.